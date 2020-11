Koľko peňazí (hodnoty) prináša futbal našej ekonomike a koľko odoberá.

Je futbal prospešný našej ekonomike, alebo je to žráč peňazí? V tomto článku sa to vďaka štúdii pokúsim poodhaliť.

Naša ekonomika pracuje vďaka futbalu so sumou cca. 54 100 000 eur ročne. Kúpili by ste za ňu 5410 áut Škoda Fabia. Peňazí je tu teda veľa, v prehľade však nie sú platy špičkových futbalistov či strata peňazí (hodnoty) pre vyčíňanie chuligánov (ničenie verejného majetku).

Čo zahŕňa?

Z tejto sumy “žijú” stavbári, kosiči trávy či majitelia tréningových hál. Sú to peniaze, ktoré sa využívajú na stavby, úpravy štadiónov či prenájmy. Sú tu aj iné výdavky. Futbalisti si kupujú lopty, tričká, nápoje, majú masáže a takto by sme mohli pokračovať. Tieto peniaze teda zahŕňajú aj odmenu, ktorú vďaka futbalu majú maséri, výrobcovia oblečenia a iní.

Príspevok futbalu do ekonomiky štátu (SFZ)

Istý objem peňazí futbal odoberá. Zranenia, ich liečenie a následky (aj tie ekonomické) si vyžadujú 4 100 000 eur. To je mínusová položka.

Na druhej strane je úspora 5 000 000 eur, ktoré v zravotníctve šetríme vďaka tomu, že futbal pôsobí ako prevencia pred ťažkými chorobami (kardiovaskulárne, cukrovka, rakovina pľúc a hrubého čreva), treba tu zarátať aj prevenciu a liečku psychických ochorení. Futbal podľa štúdie ušetrí ďalších 6 600 000 eur v tejto oblasti.

Úspora v zdravotníctve vďaka futbalu (SFZ)

18 900 000 eur je úspora v sociálnej oblasti. Podľa štúdie pomáha znižovať kriminalitu a začleniť znevýhodnené skupiny do spoločnosti (bezdomovci a iní). V tejto hodnote sú započítané aj rôzne školenia a zahŕňa to aj prácu tých, ktorí pre futbal pracujú bez nároku na výplatu. Vykonávajú hodnotu, avšak nepýtajú si peniaze.

Úspora štátu v sociálnej oblasti (SFZ)

Suma sumárum, ak by sme to len matematicky posčítali (čo je nezmysel) rozdiel medzi “čo futbal dáva” a “čo berie” je plus 80 miliónov. Štúdia hovorí o "spoločenskej návratnosti", a teda podľa SFZ, každých 120 eur vytvorí hodnotu 1664 eur.

Na veľkú časť tejto hodnoty prispieva štát. Podľa investičného plánu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu na obdobie 2018 - 2020, má byť na rekonštrukcie štadiónov každý rok vyhradená suma 4 500 000 eur. Ďalších 7 500 000 eur vláda v r.2019 schválila na obdobie do r. 2021.

1 000 000 eur by mal byť použitý na vybudovanie tréningových ihrísk s umelou trávou v Trnave a Brezne. 1 000 000 eur je určený na futbalové akadémie v Podbrezovej a Zlatých Moravciach a sú tu aj ďalšie výdavky, ktoré je ťažké zahrnúť na jedno miesto.

Ale aké je teda celkové skóre? Sme v pluse, sme v mínuse? Priznám sa, neviem, a neviem, či na to vie niekto odpovedať. Sme niekde na 0?

Mohol štát tieto financie použiť inam? Napríklad do zdravotníctva, školstva alebo na iné projekty, ktoré nesúvisia so športom?

Ak vás táto téma zaujala (alebo futbal ako taký) odporúčam vám pozrieť si debatu Polčas na telku, kde bol hosťom prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Hovorí v nej aj o tejto štúdii.

Za mňa, som presvedčený, že investovať do športu (resp. futbalu, keďže tento článok je špecificky o ňom) je správne. A ešte správnejšie je pozrieť sa na to koncepcnejšie, z pohľadu zastúpenia všetkých športov.

Čo si myslíte vy? Aká je prospešnosť futbalu pre nás všetkých, hoc aj amatérskych športovcov či nešportovcov?

Kto robil štúdiu?

Medzinárodná futbalová únia UEFA v spolupráci s renomovanými univerzitami (ako napr. Univerzita v Birminghame, Malmö, St. Gallen-e), medzinárodnými inštitútmi (ako napr. Watherford Institute, SevenLeague) a úspešnými futbalovými asociáciami (ako napr. Anglicko, Nemecko, Švajčiarsko, Švédsko) a mnohými ďalšími vytvorila metodiku štúdie SROI MODEL na čo najpresnejšie meranie SPOLOČENSKEJ NÁVRATNOSTI INVESTÍCIÍ DO FUTBALU. Túto štúdiu potom UEFA realizovala v spolupráci s národnými asociáciami v jednotlivých krajinách Európy. V roku 2019 v spolupráci so SFZ aj na Slovensku.

Viac sa dozviete na webe https://www.futbalsfz.sk/spolocenska-navratnost-investicii-do-futbalu-na-slovensku