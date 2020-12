Presadzoval tradičnú rodinu v gayklube. Aký zákon by teraz mali maďari prijať?

Maďarský europoslanec Fideszu, ktorý s drogami vo vačku zliezal po odkvape z gayklubu je smutným dôkazom toho, že podobných "týpkov a fešánd" je vo vrcholovej politike veľa. A tí nás veselo poúčajú o niečom, čomu sami neveria.

Konzervatívny poslanec presadzujúci tradičnú rodinu, v ktorej aj žije, ale očividne len v Budapešti. Má ženu a dcéru a v Bruseli svoje druhé ja.

Fidesz presadzuje "tradičnú" rodinu medzi mužom a ženou. Nechcú ani, aby si naši južní susedia mohli meniť pohlavie. Takéto ich trápi. Čo však urobia teraz?

Zakážu adopcie pármi, kde jeden z páru má svoje druhé ja? Alebo im obmedzia pohlavnú činnosť? Čo by na to povedala Józsefova dcéra....

Okej, teraz to dávam do extrému, čo sa snažím povedať je, že obmedzenia, ktoré v našich krajinách prijali ľudia ako József, smerujú iba na jednu skupinu ľudí. Na ľudí, ktorí častokrát lepšie aplikujú morálne zásady na svoj vlastný život. Naša spoločnosť im však zakáže adopciu alebo manželstvo. A pritom tí, ktorí to zakazujú, majú svoje druhé ja, ktoré sa vymyká akejkoľvek morálke.

Povedzme si to otvorene, tento maďarský politik je hlupák. Či je heterosexuál alebo homosexuál, biely či čierny, maďar či slovák, jeho definícia je, že je to somár. Pre mňa vôbec nie je dôležité, že bol na nejakej orgy párty a jeho dcéra mi je fakt ukradnutá.

Akcia v Bruseli (AFP)

Čo je dôležité je, že porušil nariadenia v období karantény, mal pri sebe drogy, utekal pred policajtmi a potom sa oháňal tým, že je europoslanec. Smutné.

Podobných Józsefov bude viac. Vôbec by som sa nečudoval, ak by bol v KDH satanista. Svoje skúsenosti s vyháňačmi zlých duchov má aj Oľano. A takisto je možné, že v liberálnej strane je zarytý rusofil. To všetko je ešte ako tak ok, až kým neurobia niečo, ako József. V ideálnom svete by však ani nemali byť v strane, ktorej hodnotám sami neveria. Ale ideálny svet neexistuje, možno ako ich modelová "tradičná" rodina.