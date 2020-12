Očkovanie Covid 19 a prečo sa dám očkovať.

Som fanúšik vedy, výskumov, modernizácie či digitalizácie. A tak jednoducho z toho vyplýva, že aj fanúšik očkovania, lebo vďaka nemu tu viacerí aj sme.

Pomôžem si slovami Peťa Koupila z Progresívneho Slovenska. "Mám za sebou povinné očkovania a toto vnímam ako možnosť dostať túto situáciu čím skôr pod kontrolu. Očkujú sa v Británii, v Rusku, budú nasledovať ďalšie krajiny. Očkovanie nie je žiadna nová, neznáma vec." A práve tá posledná veta je najdôležitejšia.

V komentároch na sociálnych sieťach a v prieskumoch sa ľudia vyjadrujú, aké nebezpečné je očkovanie, a že nie sú vylúčené vedľajšie účinky a ktovie čo to spôsobí. Pýtali sa toto isté pri očkovaniach z minulosti? Proti zápalu pľúc, chrípke či iných oveľa zákarnejších chorobách?

Podľa môjho názoru však nie je nevyhnutné niekoho do niečoho tlačiť. Očkovanie by preto malo byť dobrovoľné a som presvedčený, že väčšina spoločnosti sa očkovať dá. Budú to nielen zdravotníci a sociálni pracovníci ale aj ľudia zo štátnej správy a možno aj niektorí politici, ktorí vykrikujú len to, čo sa hodí, čo hovorí verejná mienka.

PS (Progresívne Slovensko)

Za seba môžem povedať len jedno, nie som lekár ani odborník na vakcíny, lieky či očkovania. Ale verím našim lekárom a odborníkom a nechám si od nich poradiť. Ak bude vakcína schválená v EÚ a našimi príslušnými inštitúciami, nebudem mať dôvod hľadať v Googli jej vedľajšie účinky, ale prečítam si ich priamo v pribalenom letáčiku.