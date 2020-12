Stal som sa fanúšikom Kolíkovej, hneď ako na ňu začal útočiť SmeroHlas

Pamätáte si na pasáž z českého filmu "Cisárov Pekár - Pekárov Cisár", kedy Scotta hovorí Matějovi: "Když tihle filištíni něco chtějí, tak to není jenom tak"? Presne tak vnímam SmeroHlas. Keď niečo povedia, hľadám pravdu v opaku.

Aj teraz hovoria. Navrhujú odvolať ministerku Máriu Kolíkovú. Za mňa je to ale úplný opak čo treba urobiť. Ministersku spravodlivosti sledujem už nejakú tú dobu a aj napriek tomu, že jej agende sa profesionálne nevenujem, vnímam ju ako jednu z najlepších súčastí vládnej exekutívy. A teraz ako na ňu SmeroHlas útočí, reálne som jej fanúšik (na sociálnych sieťach a tak celkovo, veď preto aj tento blog).

Na ministerstvo prišla vynikajúco pripravená, podarilo sa jej zmeniť ústavu a v extra krátkom čase prijať opatrenia na očistu justície.

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami nechcem byť ticho. Chcem jej vysloviť podporu, aj napriek tomu, že Za ľudí nie je strana, ktorú by som volil. Nevolil som žiadnu zo strán súčasnej koalície a ak by som si z nich už musel vybrať, doposiaľ by som jednoznačne volil SaS. No aj tu u mňa, vďaka Kolíkovej (a pre narastajúci bullshitizmus zo strany Sulíka) nastala zmena.

Ministerka Kolíková by nemala podávať demisiu ani byť odvolávaná. Naopak, mala by byť reálne zvažovaná ako potenciálna náhrada na najvyššom exekučnom poste. Vtedy by táto vláda možno dostala reálny kredit.