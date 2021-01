Verím inštitúciám, že poskytli dobré dôkazy.

Nielen dezinfo scéna ale aj príčetní ľudia hľadajú v súvislosti so samovraždou gen. Lučanského odpovede, a to aj napriek tomu, že zopár nám už bolo poskytnutých. Im však nové zistenia nestačia. Prečo?

Prečítal som si Facebookové statusy bratislavského župana či bývalej kolegyne, novinárky, a od niekoľkých ďalších ľudí, ktorí bežne nešíria hoaxy a vôbec nie sú z dezinfo scény. Pýtajú sa však na kamerové záznamy a na iné dôkazové materiály. Na jednej strane im rozumiem, no na druhej strane týmto dávajú náboje dezinfo scéne. Tá potom hovorí “aha aj Droba sa pýta”, tak tam niečo musí “smrdieť”.

Ako dôkaz nám boli predložené zápisy dozorcov. Tí, ktorí videli kamerový záznam hovoria, že ten potvrdzuje písomné zápisy. Boli nám ukázané výpovede lekárov z dvoch rôznych inštitúcií. No aj napriek tomu si ľudia pýtajú ďalšie dôkazy.

Dnes som si prečítal, že kamerový systém v prešovskej base nie je najmodernejší a kamera sníma len vtedy, ak zaznamená pohyb. Toto bude pre týchto ľudí tým pádom len ďalší nedostatočný dôkaz (lebo neexistuje súvislý záznam) a budú žiadať ďalší dôkaz.

Ja osobne verím našim inštitúciám, dozorcom či lekárom. Komu inému? Facebookovým komentárom ľudí, ktorí pred pár týždňami ani nevedeli, že nejaký gen. Lučanský existuje?

Zvolili sme si nový parlament, a to v demokratických voľbách, z toho vzišla vláda. Ani ja z nej nie som paf, ale nemám dôvod im za každú cenu neveriť. Áno, budem rád, ak poskytnú ďalšie relevantné dôkazy. Ale v demokratickej krajine, a tá naša demokratická je, by malo stačiť aj to, čo nám už poskytli. To čo však čítam v niektorých statusoch vo mne vyvoláva pocit, že žiaden už nebude stačiť.

Chcem veriť v naše inštitúcie a desiatke rôznych ľudí (dozorcov a lekárov). Facebookovú vojnu nevyhrá nik, ak to bude trvať dlho, budú len porazení.