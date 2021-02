Bratislava Ružinov: chodci sú dôležitejší ako autá

Podľa doterajších výsledkov stále prebiehajúceho prieskumu je top témou stav chodníkov pre peších. A zdá sa, že tento výsledok nie je prekvapujúci. Ľudia to hovoria už dlho.

V diskusiách zdanlivo vyhrávajú majitelia áut. Avšak aj samotná stránka "Odkaz pre starostu" to potvrdzuje, a tam sa zbierajú podnety oveľa dlhšie.

Najčastejšie postrehy Ružinova z webu Odkaz pre starostu. (Odkaz pre starostu)

Je vidieť, že top téma je zeleň, a až druhá "cesty a chodníky". Tieto dáta môžu byť nepresné - je iné byť tými "super-aktívnymi občanmi", ktorí prispievajú na web a tými, ktorí aktívne nefotia, nespisujú, nekontaktujú úrad.

Aj preto je aktuálny prieskum v Ružinove dobrý, pretože ide viac do detailu. Z výsledkov nateraz "vyhrávajú" chodci. Aj zeleň a budovanie cyklotrás sa zatiaľ umiestnili pred témou "parkovacia politika."

V prieskume, ktorý bude vyhodnotený na začiatku marca, ľudia uvádzajú aj konkrétne podnety. Objavila sa kritika, rezidenti by chceli konkrétne reagovať na svoje okolie (a nie na celý Ružinov), tiež sa obávajú zberu údajov (avšak každý má možnosť neodkliknúť svoj email na kontaktné účely), a tiež sa objavil komentár, či idú voľby - to je na tom to dobré, nejdú.

Preto som rád, že väčšina ľudí odpovedá. Nie sú to celosvetové problémy, ale také, aké obyvatelia majú v bežnom praktickom živote.

Online prieskum (PS BAll)

Niektoré obce či mestské časti sa sťažujú na nezáujem obyvateľov. Asi tušíme, kde môže byť pes zakopaný. Ľudia si často myslia, že daný problém nik riešiť nebude. Nad výsledkami tohto prieskumu si sadnú jeho tvorcovia s poslancami, ktorí sú momentálne zvolení.

Chcem vás poprosiť, ak ste z Ružinova, alebo v Ružinove pracujete, vyplňte aj vy prieskum.

Nový chodník od OC Retre v smere na Pošeň (Marek Gabonay)

Na záver ešte.... je podľa mňa dobré byť aktívnou, aktívnym občanom. Nechcem však, aby tento blog vyznel ako kritka samosprávy. Tých problémov, ktoré musia teraz starostovia, primátori a poslanci riešiť je až až. Rád by som vám dal do pozornosti napríklad tento blog, ktorý hovorí o zmenách v Prievoze. Alebo tento blog, kde aktuálni poslanci hovoria o odstránení billboardov. Aj teraz máme v zastupiteľstve veľa čestných poslankýň a poslancov, ktorí sa snažia a za seba, im držím palce. Takáto podpora chýbala napríkad v Marianke, ale to už je iná téma.

Poznámka: autor je spolutvorcom prieskumu a jeho ambíciou nie je získavanie hlasov, či podpory v komunálnych voľbách.