43 dní pôstu po prvýkrát - výzva prijatá

16. februára som naposledy pil alkohol, jedol koláče či mäso. Výsledok? Žijem, ale…. už by som to spravil inak.

Už pred tromi rokmi som si dal mesiac bez alkoholu a zvládol som to. Dávnejšie som zistil, že tento druh výzvy, ak ho skutočne chcem, je pre mňa ľahký. V tomto mám šťastie, 10. septembra 2010 som takto mal poslednú cigaretu. Len tak, bežný deň, nič extra a šup ho, zbavil som sa tabaku. Odvtedy ani šľuk. Ale späť k aktuálnemu pôstu.

Ťažšie to bolo teraz kvôli karanténe. Dodržiavam ju, nechodím hore-dole cez okresy, vonku len šport, minimálne pracovné stretávanie sa, žiadna dovolenka. Počas tých 43 dní som však zistil, že už sa snáď ani nemám poriadne na čo tešiť. Obmdzenia vonku a doma obmedzenia dobrovoľné. V tomto to bol challenge, prekonať skôr tú psychickú stránku veci, žiadni kamaráti, rodina a už ani koláčik.

VSV - Vinohradnícky spolok Vajnory, čistenie starého vinohradu (Marek Gabonay)

Po fyzickej stránke to splnilo očakávania, mínus 4 kilá, mínus 3 cm v páse. Víno som si nedal, ale pomáhal som pri jeho budúcom základe vo vinohrade. Odporúčam tento typ aktivity.

Rozpočet vám pôst ovplyvní minimálne, taká je moja skúsenosť. Ak človek aj kupuje len zeleninu a ovocie, ale kupuje ich kvalitné z trhu, extra neušetrí. Je to ako kupovať lepšie mäso a nie to z výpredaja od dodávateľa z Poľska. Ušetríte ale na koláčoch (pri kávičke) a pri kúpe alkoholu.

Či teda odporúčam vyskúšať to? Rozhodne áno, avšak moja rada znie, urobte tak mimo pandémie. Odopieranie si niektorých pôžičkov na istý čas je dobrá vec - pre telo, pre dušu, ak je to správne nastavené.

Niekto je príliš dlho na hernej konzole, iný na sociálnej sieti, toto by mohla byť zaujímavá výzva - prestať tráviť toľko času čítaním komentárov a hejtov na Facebookoch. Možno by to bola dobrá výzva aj pre politikov, konšpiračné weby a trollov - aby jeden deň v týždni (pomalými krôčikmi) nedávali žiaden hejt. Časom by sme zistili, že by sme takto uživili nielen jeden deň, ale aj dva, tri....

Aké sú vaše skúsenosti s takýmito výzvami? Prijali ste nejakú?