Keď váš športový idol podporuje LGBTQ, čo spravíte?

Sú hokejisti NHL Lundqvist a Avery zvrátení? Pre niekoho áno, lebo si dovolili podporiť niečo nevídané. Veď ako môže niekto podporovať práva iných, dokonca homosexuálov? Ako sme vôbec dovolili, že ženy môžu voliť?

Pardón za provokatívnejší úvod, ale ak sa človek vcíti do ľudí, ktorí nepodporujú rovnaké práva pre ostatných, tak to môže vyzerať aj takto. A to ani samotný športovec zo Švédska nie je najlepší príklad, no je známy a známy aj pre Slovákov, preto ho tu uvádzam.

Dôvod na zamyslenie na tento blogový článok mi dal príspevok na Facebooku od pána Husára, štátneho tajomníka Ministerstva školstva. Ten k 17. máju, Medzinárodnému dňu proti homofóbii, bifóbii, transfóbii a intersexfóbii napísal.

„Bohužiaľ, aj na športoviskách a v hľadiskách môžeme pozorovať homofóbne správanie a počuť urážky, ktoré by boli inde neakceptovateľné“.

Štátny tajomník je menej známy a ak by som nechal svoje predsudky uletené, tak poviem, že je to taký „mačo“, ktorému je táto téma že totálne ukradnutá.

Avšak toto je super dôležité, čo napísal.

„Potrebujeme viac príkladov tolerancie najmä od športových hviezd, ktoré sa môžu stať pozitívnymi vzormi a mať pozitívny vplyv na postoje spoločnosti k LGBTQ komuite“.

Toto si, samozrejme, treba uvedomiť, že nie je ľahké a prirodzené podporiť verejne tému, ktorá nemá pozitívne vnímanie v spoločnosti. Už len podporiť „blbé“ očkovanie či ženu za prezidentku chce niekedy na Slovensku gule. Berúc toto do úvahy, podpora LGBTQ by bola už niečo ozaj extra.

Hokejista Lundqvist to tiež neurobil len tak, bol pod tlakom švédskych novinárov, ktorí ho na olympiáde v Rusku upozornili na fakt, že jeho tímoví kolegovia otvorene vystúpili voči potláčaniu práv.

Henrik Lundqvist (nhl.com)

Tým nechcem švédsku hokejovú hviezdu vôbec kritizovať, má gule, že tak urobil hneď, ako ho vyzvali na jeho postoj. A jeho postoj znamená pre severanov veľa, potvrdenie západnej kultúry tolerancie.

„I have been taking a stand for gay athletes and gay people the last few years. I think it is very important that we all have the same rights“.

Aj z tejto jeho vety vyplýva, že to nemal u seba jednoznačné. Veď on nie je Gay, Trans ....., a možno nemá ani príbuzného, príbuznú, ktorí by boli členmi LGBTQ komunity.

Toto je dôležité, zmeniť svoj postoj, pretože je to určite niečo nové, pre veľa ľudí. Nestretli sa s tým na dedine, počuli a videli o téme len v televízii. Netušia, že možno ich starostka či starosta je tiež členom LGBTQ komunity.

A z tohto uhla pohľadu sa snažím vnímať aj komentáre pod Husárovým postom. „Diversity and inclusion je riešenie ale nie v tomto čase!“

Prestavenie mysle je dôležité, tiež som bol v mladosti ovplyvnený kadečím, všade naokolo som počul kritiku na rôzne národnostné či etnické menšiny. Ak by som sa narodil, čo ja viem, o 100 rokov skôr, určite by som všade počul „prečo chce niekto dovoliť ženám voliť?“.

Želám si, aby to prestavenie mysle bolo rýchlejšie, želám si, aby sme toto neustále nemuseli riešiť, že „veď sú iné, dôležitejšie problémy“.

A želám si, aby slovenskí športovci išli príkladom. Moja významnosť oproti nižšie spomenutým je takmer nulová, ale aj tak, vyzývam Ján Volko, Petra Vlhová, Anastázia Kuzminová, Peter Sagan, Matej Tóth, Martina Moravcová, Peter Bondra.... a iní. Napíšte, vystúpte, podporte.

Vaše slovo bude mať cenu zlata.